Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziesassariCulturaUniversità › Operatori turismo e cultura: corsi gratuiti all´Università
S.A. 20:42
Operatori turismo e cultura: corsi gratuiti all´Università
L’Università degli Studi di Sassari, nell’ambito del progetto e.INS Spoke 2 – Innovazione e sostenibilità per la competitività delle PMI del turismo e dei beni culturali, lancia una nuova stagione di formazione gratuita dedicata a operatori, imprese e istituzioni che lavorano nei settori del turismo e della cultura. Si parte il 27 ottobre con il primo corso del programma Train the Trainer sul tema "Diversity Management"
Operatori turismo e cultura: corsi gratuiti all´Università

SASSARI - L’Università degli Studi di Sassari, nell’ambito del progetto e.INS Spoke 2 – Innovazione e sostenibilità per la competitività delle PMI del turismo e dei beni culturali, lancia una nuova stagione di formazione gratuita dedicata a operatori, imprese e istituzioni che lavorano nei settori del turismo e della cultura. Tre iniziative complementari – Train the Trainer, e.INS Spoke 2 Academy e Innovators Lab – che mettono al centro la condivisione delle conoscenze, la collaborazione e la diffusione dell’innovazione nei territori. Si parte il 27 ottobre con il primo corso del programma Train the Trainer sul tema "Diversity Management".

Un programma online di formazione dei formatori, pensato per professionisti, docenti, funzionari pubblici e operatori che vogliono diventare punti di riferimento per l’innovazione. Il percorso prevede sei corsi gratuiti, per un totale di circa 80 ore di lezioni dedicate a temi chiave come marketing digitale, intelligenza artificiale, revenue management, diversity management, realtà aumentata e realtà virtuale applicate al turismo e alla cultura. L’obiettivo è costruire una rete di persone capaci di trasferire competenze e accompagnare la trasformazione digitale nei propri contesti professionali. Si parte il 27 ottobre con il primo corso del programma Train the Trainer sul tema "Diversity Management".

La piattaforma digitale dell’Ateneo, lanciata a fine settembre, amplia la propria offerta: da 6 a 10 corsi online, fruibili gratuitamente in modalità asincrona.Tra i nuovi moduli: social media marketing, web marketing, gestione del turismo, promozione delle attività culturali, intelligenza artificiale e strumenti digitali per la produttività. I corsi sono aperti a tutti, accessibili da qualsiasi dispositivo e pensati per consentire a ciascuno di organizzare il proprio percorso formativo in autonomia. Il percorso formativo culminerà con l’Innovators Lab, in programma venerdì 14 novembre 2025 a Sassari, presso lo spazio convegni di Promocamera (Predda Niedda). Una giornata interamente dedicata ai temi dell’innovazione nel turismo e nella cultura, con panel formativi, tavole rotonde e testimonianze di esperti su intelligenza artificiale, comunicazione digitale, nuovi trend del settore e gestione turistica sostenibile.

L’evento, gratuito e aperto al pubblico (fino a esaurimento posti), nasce per favorire l’incontro tra mondo accademico e imprese, creando un luogo di confronto e sperimentazione sulle nuove tecnologie e sui modelli di cooperazione territoriale. Le tre iniziative sono promosse nell’ambito dello Spoke 2 - Innovazione e sostenibilità per la competitività delle PMI del turismo e dei beni culturali, coordinato dall’Università di Sassari, uno dei dieci spoke che compongono il programma più ampio e.INS – Ecosystem of Innovation for Next Generation Sardinia, finanziato dal PNRR per rafforzare il legame tra impresa e scienza, mitigare gli impatti sociali generati dalla crisi e aumentare il livello di inclusione territoriale.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
10:43
Ingegneria Industriale, primi laureati a Sassari
Tre studenti concludono il percorso del nuovo corso triennale del Dipartimento di Ingegneria dell’Università degli Studi di Sassari
15/10A Sassari il tradizionale Erasmus Welcome Day
10/10Telemedicina: presentato il progetto Telemaco-s
9/10Mobilità giovanile, 300 mila euro per l´Erasmus plus
6/10Ad Alghero la summer school "Invisible Matters"
6/10Benessere universitario: risultati progetto Prisma
4/10Architettura celebra Silvano Tagliagambe
3/10Uniss a sostegno degli studenti palestinesi
19/9Notte dei Ricercatori all´Università di Sassari
22/8Online il bando ricerca scientifica
1/8Studio di Agraria Uniss su Biological Reviews
« indietro archivio università »
23 ottobre
Alghero: benvenuto ai nuovi dipendenti comunali
23 ottobre
Low cost e Ryanair, isola in mano d'incompetenti
23 ottobre
Buio pesto in città, residenti esausti



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2025 Mediatica SRL - Alghero (SS)