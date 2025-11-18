S.A. 19:00 Viabilità e fruibilità Cimitero: odg della Lega Sul Cimitero di Alghero, intervengono Carta e Fadda (Lega): Accesso difficoltoso, presentato l’ordine del giorno di Pais per rendere l’area più fruibile



ALGHERO - «Il cimitero di Alghero non può restare in queste condizioni di difficoltà per chi lo frequenta, soprattutto per gli anziani e per le persone con mobilità ridotta». A intervenire ancora una volta in merito al Cimitero cittadino Salvatore Carta e Gabriella Fadda della Lega Alghero, in particolare sulla situazione dell’accesso al camposanto cittadino e dando notizia dell’avvenuta presentazione, da parte del consigliere comunale Michele Pais, dell’ordine del giorno volto a migliorare la viabilità e la fruibilità dell’area.



Carta e Fadda spiegano che da tempo numerosi cittadini segnalano i disagi legati all’ingresso principale di via Vittorio Emanuele, spesso congestionato nei giorni di maggiore afflusso. «È ormai evidente – sottolineano – che serve un intervento strutturale. L’ingresso attuale non è sufficiente e crea problemi seri, sia in termini di traffico che di accessibilità. Non possiamo chiedere a persone fragili di affrontare percorsi scomodi o lunghi per raggiungere i propri cari». La proposta è quella di aprire un nuovo accesso sfruttando la strada che collega via del Carmine al cimitero, attraverso un cancello già esistente. L’intervento prevede la sistemazione della strada, la creazione di un piccolo piazzale per i parcheggi e il conseguente alleggerimento del traffico nella zona di via Vittorio Emanuele.



«Si tratta di una soluzione concreta, immediatamente realizzabile e di buon senso – aggiungono gli esponenti della Lega – che permetterebbe a tanti cittadini di accedere al cimitero in modo più agevole, senza disagi e senza rischi. È un luogo che merita rispetto e cura, e garantire un accesso dignitoso fa parte di questo dovere nei confronti della comunità». Carta e Fadda concludono auspicando un rapido esame e approvazione della proposta da parte del Consiglio comunale: «Confidiamo che l’Amministrazione accolga l’iniziativa presentata in Consiglio comunale dal nostro consigliere Michele Pais e proceda senza indugi. È un intervento atteso, necessario e profondamente sentito dai cittadini di Alghero».



Nella foto: Gabriella Fadda e Salvatore Carta