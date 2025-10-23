Alguer.it
Alguer.itnotiziesassariCulturaUniversità › Cerimonia in memoria di Bianca Ballabio
Cor 15:08
Cerimonia in memoria di Bianca Ballabio
Martedì 28 ottobre il Rettore Gavino Mariotti e tutta l’Università degli Studi di Sassari ricorderanno Bianca Ballabio, brillante studentessa di Medicina e Chirurgia scomparsa improvvisamente 5 anni fa all’età di 20 anni
SASSARI - A partire dalle 11.00, la storica Aula Magna ospiterà un evento in memoria di quella ragazza di Legnano che, dopo aver concluso tutti gli esami del primo anno nel corso di laurea di Medicina dell’Università di Sassari, si accingeva a vivere un’estate spensierata. Poi la tragedia: un incidente stradale che l’ha strappata ai suoi genitori Michela Bonzi e Massimo Ballabio. Due persone di grande forza d’animo che hanno creato in onore dell’unica figlia la “Fondazione Ballabio” per perpetuare il suo ricordo e aiutare altri studenti e studentesse promettenti come lei.

Anche quest’anno la Fondazione, con il contributo del Rotary Club “Busto, Gallarate e Legnano Malpensa” presieduto da Roberto Antonelli, assegnerà una borsa di studio a un futuro medico iscritto nella Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Ateneo di Sassari. Per l’anno accademico 2024/2025, il bando prevedeva di selezionare in base al merito uno studente o una studentessa iscritta al sesto anno. Il suo nome verrà annunciato il 28 ottobre nel corso dell’evento.

Alla cerimonia interverranno il Magnifico Rettore Gavino Mariotti; Angela Spanu, Direttrice del dipartimento di Medicina, Chirurgia e Farmacia; Pietro Pulina, Prorettore alla Didattica Uniss; Pier Paolo Terragni, Presidente del Corso di laurea in Medicina e Chirurgia; Carlotta Accolla, Studentessa del Corso di laurea in Medicina e Chirurgia. Ai genitori di Bianca Ballabio, l’Ateneo consegnerà un attestato e una targa che reca l’incisione del sigillo dell’Università di Sassari.
