Cor 18:05 Addio Tommy, Alghero incredula Profondo e inconsolabile dolore nel centro storico per la prematura scomparsa del giovanissimo Tommy. I funerali avranno luogo mercoledì 19 novembre nella Cattedrale di Santa Maria Immacolata



ALGHERO - Addio Tommy, giovanissimo algherese di soli 14 anni prematuramente scomparso a causa di un improvviso malore durante una vacanza con la famiglia. Inconsolabile la tristezza che avvolge da giorni la città ed il centro storico algherese in particolare, dove anche i genitori sono di casa.



Tra i numerosi messaggi di cordoglio, toccante quello che giunge dall'Istituto scolastico dove il giovanissimo ragazzo frequentava: «E' stato un nostro figlio per tanti anni, ci piace pensare che la destinazione di Tommy sia un luogo colmo di colori e luce, dove lui possa correre libero e felice. Ciao Tommy ti abbiamo voluto bene e continueremo a volertene».



I funerali avranno luogo mercoledì 19 novembre (ore 15) nella Cattedrale di Santa Maria dove sarà celebrata la Santa Messa "Corpore Praesenti". Anche la proprietà e la redazione di Alguer.it - il Quotidiano di Alghero si uniscono al profondo dolore dei familiari.