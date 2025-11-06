Cor 11:21 Ute Alghero, al via l´anno accademico Seminari, conferenze, corsi collaterali. Un calendario fitto, un programma di alto valore culturale e umano. Il 34° anno accademico dell’Università delle Tre Età si preannuncia di sicuro come uno dei più ricchi degli ultimi anni



ALGHERO - L’Ute Alghero, ormai divenuta un’istituzione cittadina è un punto di riferimento per tutte quelle persone, dai 18 anni in su, che vogliono conoscere e cimentarsi in diverse attività, cementando competenze che giungono da relatori ed esperti di alto profilo. Fare comunità nella conoscenza, dare valore a quello che tutte le età della vita possono offrire, contaminandosi. Una sala gremita, posti in piedi e qualcuno che purtroppo è dovuto restare fuori. La cerimonia di inaugurazione del 34° anno accademico dell'Università delle Tre Età di Alghero, tenutasi giovedì scorso 6 novembre, è stata davvero un momento di forte coinvolgimento.



Vecchi e nuovi iscritti insieme a studenti, docenti, autorità che hanno sottolineato l'importanza di questa istituzione così poliedrica e arricchente. Non solo attività dentro le aule ma anche viaggi alla scoperta del territorio e delle ricchezze isolane, nazionali e internazionali. Applausi per gli interventi della Presidente Professoressa Marisa Castellini, per quello del Vescovo Padre Mauro Maria Morfino.

Saluti da parte degli assessori Raffaella Sanna, Maria Grazia Salaris ed Enrico Daga e del consigliere Michele Pais che hanno espresso parole di elogio per una realtà culturale di grande valore sociale.



La Professoressa Marisa Castellini ha ripercorso le tappe salienti di questi trentaquattro anni fin dalla nascita dell’Ute, ricordando la figura di Monsignor Corrias e ringraziando quanti ruotano intorno all’università, il direttivo, i suoi iscritti e i simpatizzanti. Il Vescovo Morfino ha sottolineato come questa istituzione non sarebbe potuta esistere senza una comunità coesa e ha elogiato il valore dell’attività svolta in tutti questi anni che ha restituito una crescita costante sotto l’aspetto culturale e sociale. La presentazione dei docenti dei numerosi corsi collaterali ha chiuso la serata.

Già da questo martedì l’inizio delle attività. Per informazioni e iscrizioni ai corsi ci si può rivolgere presso la segreteria dell’UTE Alghero in via Carlo Alberto, 63 o contattare il numero 079/972545.