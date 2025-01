Cor 15 settembre 2021 Sennori Comune “plastic free” Borracce riutilizzabili distribuite a scuola e negli uffici municipali. Iniziata oggi la consegna a tutti gli alunni e al personale docente e non dell’istituto comprensivo



SENNORI - Stop alle bottiglie di plastica a scuola e negli uffici comunali. Il Comune di Sennori ha iniziato oggi la distribuzione di borracce riutilizzabili per il consumo e trasporto di acqua e altre bevande, in modo da limitare e poi eliminare progressivamente l’utilizzo delle classiche bottigliette di plastica e contribuire così a ridurre gli impatti negativi che un eccessivo consumo di plastica determinano sull’ambiente.



Oggi le borracce sono state distribuite agli alunni di tutte le classi dell'infanzia, elementari e medie, e a tutto il personale docente e non dell’Istituto comprensivo. Da giovedì la distribuzione sarà estesa anche agli uffici comunali con la consegna delle borracce a tutto il personale tecnico e amministrativo che lavora nei locali municipali, compresi la Polizia locale, la Biblioteca e il Centro di aggregazione sociale.