Cor 11 ottobre 2021 Settimo Nizzi centra il quarto mandato Nessuna sorpresa nelle urne a Olbia. Augusto Navone non è in grado di scalzare il primo cittadino uscente. In Gallura la Grande Coalizione nata per battere il Centrodestra non sfonda. In attesa dei dati definitivi è festa nel quartier generale di Settimo Nizzi



articolo in aggiornamento