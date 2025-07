S.A. 10:04 Alloggi popolari: nuovo bando

Domande fino al 14 ottobre Il bando disciplina la formazione della graduatoria generale e delle sub-graduatorie finalizzate all’assegnazione degli alloggi E.R.P. che si rendano disponibili



ALGHERO - L'Amministrazione comunale del sindaco Raimondo Cacciotto procede all’aggiornamento della graduatoria per l’assegnazione degli alloggi popolari al fine di consentire la partecipazione più rappresentativa del fabbisogno abitativo riferibile all’ambito territoriale di Alghero. Indetto dal Settore 3 Qualità della Vita, guidato dall'assessore Maria Grazia Salaris, il bando per l’aggiornamento della graduatoria per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica a canone sociale ubicati nel Comune di Alghero.



Il bando disciplina la formazione della graduatoria generale e delle sub-graduatorie finalizzate all’assegnazione degli alloggi E.R.P. che si rendano disponibili. La graduatoria che si andrà a formare a seguito della procedura, sostituirà la graduatoria precedentemente formulata avente stessa finalità e non terrà conto di domande o documentazione inviate con modalità difformi da quelle stabilite nel bando e/o inviate o presentate in data antecedente e/o successiva all’indicazione dello stesso.



Al bando possono partecipare sia i nuovi aspiranti all’assegnazione di alloggio E.R.P., sia coloro che, già iscritti nella vigente graduatoria generale, abbiano maturato condizioni atte a modificare tale pregresso ordine di iscrizione. I soggetti già iscritti nella graduatoria definitiva sono in ogni caso tenuti a rinnovare la domanda con tutta la documentazione prevista dal bando, a pena di decadenza. La domanda di partecipazione entro il 14 ottobre.