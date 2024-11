Cor 29 gennaio 2022 «Pista irregolare, Conoci spieghi» Lo scrivono Maria Antonietta Alivesi e Giusy Di Maio, portavoce del Movimento 5 Stelle, in riferimento alla pista di motocross e la manifestazione patrocinata dal Comune di Alghero



ALGHERO - «Lo confessiamo, la delibera di giunta n. 354 del 31/12/2021 che ha ad oggetto la concessione del patrocinio e di un contributo economico per l'organizzazione della prima prova degli “internazionali d’Italia motocross 2022”, ci ha lasciate interdette. Forse è bene che il Sindaco Mario Conoci spieghi ai comuni mortali da che parte vuole stare nella vicenda dei Campionato di motocross, perché da una parte c'è una pista di motocross da loro stessi dichiarata non regolare in base ad un provvedimento di improcedibilità dello stesso Comune del luglio 2021, e dall'altra c'è una delibera di Giunta, di questi giorni, nella quale si patrocina la competizione finanziandola con 10.000 euro. Ci chiediamo se sia legale tutto ciò». Lo scrivono Maria Antonietta Alivesi e Giusy Di Maio, in riferimento alla pista di motocross e la manifestazione patrocinata dal Comune di Alghero.



«Non siamo contrari a questo tipo di manifestazione sportiva, anzi la incentiviamo così come tutte le pratiche sportive e le manifestazioni ad esse legate, purché realizzate in aree sicure e idonee sulle quali non pendano altri provvedimenti che non ne autorizzano l'uso. Lo sport è un tassello importantissimo nella vita sociale dei nostri giovani essendo una componente essenziale per lo sviluppo psicofisico dell'essere umano. La pratica sportiva ricopre un ruolo determinante nella nostra cultura, sociale e familiare, grazie alla sua funzione educativa e la legalità, il rispetto delle regole che nello sport è una consuetudine diventa fondamentale nella costruzione del bene comune» concludono Alivesi e Di Maio.