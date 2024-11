S.A. 2 febbraio 2022 Gestione piscine: è crisi anche in Sardegna I problemi che attanagliano i gestori delle piscine sono gli stessi in tutta Italia, Sardegna compresa. Il rischio chiusura dopo carbonia potrebbe rigiardare altri centri nell´Isola



CAGLIARI - I gestori delle piscine sarde sono completamente in sintonia con le forme di protesta sviluppatesi lungo tutto lo stivale affinché il comparto nuoto possa ricevere i giusti supporti economici per evitare spiacevoli chiusure. La mobilitazione caldeggiata dalle principali sigle che gravitano attorno agli impianti natatori, riunitesi nel Coordinamento Associazioni Gestori Impianti Natatori amplifica una condizione sempre più allarmante, perfettamente riscontrabile anche nell'Isola.



A Carbonia è stata chiusa la piscina comunale e il presidente regionale FIN Danilo Russu ha commentato: se le cose non mutano, si arrenderanno nel giro di un mese. «Stiamo assistendo ad un effetto domino – dichiara Russu – perché la chiusura comporta anche la fine dell’attività agonistica. Anche in Sardegna siamo in piena emergenza ma non rimaniamo con le mani in mano perché sia con la conferenza del 22 dicembre 2021 in sintonia con il CONI regionale, sia attraverso la solidarietà incisiva da parte dell’ANCI abbiamo fatto sentire la nostra voce a livello nazionale e ovviamente siamo allineati con tutti gli impianti d’Italia».