Cor 27 marzo 2022 Lavori misteriosi, nuova denuncia a Capo Caccia A distanza di un anno dal clamoroso disboscamento avvenuto a Capo Caccia, all´interno del Parco Regionale di Porto Conte nel territorio di Alghero, nessun intervento di ripristino è stato effettuato e continuano ad essere realizzati «misteriosi lavori, senza cartelli ne controlli». La denuncia pubblica degli attivisti di Liberu, che nel corso di una conferenza stampa hanno parlato di «nuove irregolarità nell´area intorno all´hotel di Alghero» e pubblicato un video-denuncia



ALGHERO - L'appello degli attivisti di Liberu è sostanzialmente rivolto al Comune di Alghero, perché controlli e verifichi il rigoroso rispetto delle norme. «Abbiamo documentato con un piccolo video che i lavori in corso da tempo non sono finalizzati al ripristino del bosco ma probabilmente sono solo di tipo edilizio. La recinzione, contro ogni obbligo di lasciare liberi gli accessi al mare, impedisce l'utilizzo dei due sentieri che portano dall'altro lato della costa verso Cala Vergine e Cala Dolce, altrimenti irraggiungibili via terra e dulcis in fundo, in alcuni punti è legata, con le cinghie che si usano per gli avvolgibili, direttamente agli alberi. Tutto questo succede in un parco naturale, in una zona protetta». Ecco il video rilasciato nel corso di una partecipata conferenza stampa svoltasi a Sassari.