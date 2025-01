S.A. 24 giugno 2022 Ministro telefona al baby archeologo Il Ministro della Cultura, Dario Franceschini, ha telefonato nei giorni scorsi un alunno della V A della scuola primaria di Usini per un importante ritrovamento durante la visita nella necropoli a Domus de Janas a Santu Pedru ad Alghero



ALGHERO - «La storia del piccolo Pietro e della sua scoperta alla necropoli di Domus de Janas è molto bella e fa comprendere come ogni iniziativa che porti i più piccoli a contatto con il patrimonio culturale sia fondamentale per formare i cittadini di domani».



Così il Ministro della Cultura, Dario Franceschini, ha commentato la notizia del ritrovamento di un pendente litico da parte di un alunno della V A della scuola primaria di Usini durante la visita guidata alla tomba n. 1 della necropoli a Domus de Janas a Santu Pedru ad Alghero. Il Ministro ha avuto modo di manifestare il suo sincero apprezzamento per l’accaduto nel corso di una telefonata con l’archeologo che guidava la classe nel corso della visita, il dottor Luca Doro, la maestra Lucia Manuedda e il piccolo Pietro Pais.



Il ritrovamento è avvenuto alcuni giorni fa. Sabato scorso, 18 giugno, presso il centro di restauro e conservazione dei beni culturali della Soprintendenza di Sassari, la scoperta dello studente è stata presentata ufficialmente.