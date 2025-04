Cor 18:43 Sulle tracce dei nuraghi dell’Alta Nurra Vivere il territorio per conoscere la storia di Porto Torres e dei suoi abitanti. Il legame tra la presenza degli insediamenti che fanno riferimento a Turris Libisonis in epoca romana sembra stabilire una certa continuità d’uso dei siti di età nuragica e dell’utilizzo delle sue strutture



PORTO TORRES - Vivere il territorio per conoscere la storia di Porto Torres e dei suoi abitanti. Il legame tra la presenza degli insediamenti che fanno riferimento a Turris Libisonis in epoca romana sembra stabilire una certa continuità d’uso dei siti di età nuragica e dell’utilizzo delle sue strutture.

Venerdì 4 marzo 2025, alle 17.30, la Direzione regionale Musei Nazionali Sardegna e l’Antiquarium Turritano di Porto Torres, organizzano una conferenza dal titolo: “Sulle tracce dei nuraghi dell’Alta Nurra di Porto Torres”.



Lo sfruttamento delle risorse territoriali e la realizzazione di impianti produttivi e abitativi nel territorio circostante Turris Libisonis, da parte di Roma, è collegato all’occupazione del territorio avvenuta nei secoli precedenti.



Nel corso dei lavori verrà presentato un censimento aggiornato delle emergenze archeologiche di età nuragica e preso in esame attraverso una analisi attenta un caso in cui un nuraghe, il Biunis, nell’Alta Nurra, è stato frequentato dall’età protostorica a quella medievale. Saranno inoltre presentati dei dati su alcune ricognizioni effettuate in quella stessa zona, dove il modello insediativo sembra riproporsi anche in altri siti..

L'ingresso per l’evento è gratuito.