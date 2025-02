S.A. 8:04 All´Ute di Alghero si parla di archeologia Si parlerà della necropoli di Anghelu Ruiu, candidata nella tentative list “Arte e architettura nella Preistoria della Sardegna. Appuntamento oggi, giovedì 13 febbraio13 febbraio alle 17.30, nella sala dell´Ex Seminario di via Sassari



ALGHERO - L'archeologia protagonista della conferenza di giovedì 13 febbraio all'Ute Alghero. Si parlerà della necropoli di Anghelu Ruiu, candidata nella tentative list “Arte e architettura nella Preistoria della Sardegna. Le domus de janas”, tutt’ora oggetto di una progettazione per il miglioramento della sua fruizione e per il completamento di scavi e restauri, e la necropoli di Santu Pedru, per la quale prof. Contu fu pioniere delle ricerche e dell’interpretazione di questi monumenti, e per la quale verrà presentato un intervento dedicato al riutilizzo di parte degli ipogei per il culto cristiano .



Per Anghelu Ruiu gli interventi sul progetto, sul riordino e aggiornamento della documentazione e sui lavori previsti, saranno curati dalla dott.ssa Gabriella Gasperetti, funzionaria archeologa della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Sassari e Nuoro e responsabile del progetto, dall’arch. Patrizia Luciana Tomassetti, funzionaria responsabile della Stazione Appaltante e supporto al RUP, dal dott. Luca Doro, archeologo e rappresentante del gruppo di progettazione incaricato e del comitato promotore delle celebrazioni, e dalla funzionaria restauratrice conservatrice sig. Alessandra Carrieri della SABAP SS-NU per quanto attiene alle problematiche di conservazione delle superfici decorate.



Nella foto: Gabriella Gasperetti