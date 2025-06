S.A. 14:55 Ad Alghero viaggio nel tempo con i fossili del Porticciolo In occasione delle Giornate Europee dell’Archeologia 2025, il Comune di Alghero e la Fondazione Alghero promuovono un appuntamento dedicato alla scoperta del passato



ALGHERO - Venerdì 13 giugno, alle 19.00, presso la sala conferenze del Museo Archeologico di Alghero (ingresso da Via Carlo Alberto 72), si terrà la conferenza dedicata ai ritrovamenti fossili al Porticciolo, un’occasione unica per conoscere due straordinarie scoperte avvenute nel territorio algherese.



Il primo intervento, intitolato “I vertebrati fossili di Torre del Porticciolo. Com’era la Sardegna prima dei dinosauri”, sarà curato da Ausonio Ronchi, stratigrafo dell’Università degli Studi di Pavia, e Simone Maganuco, paleontologo del Museo di Storia Naturale di Milano, due dei protagonisti del ritrovamento dell’Alierasaurus Ronchi, un rettile erbivoro risalente a circa 270 milioni di anni fa. I relatori racconteranno al pubblico le fasi della scoperta e il significato paleontologico del giacimento fossile di Torre del Porticciolo.



Seguirà la seconda parte della conferenza, “Impronte fossili alla periferia di Alghero”, affidata a Gabriella Gasperetti, Responsabile dell’Area Patrimonio Archeologico della SABAP SS-NU, e Alessandra Carrieri, Funzionario Restauratore SABAP SS-NU. Al centro del loro intervento, l’importante rinvenimento delle tracce lasciate dal grande cervo sardo, vissuto circa 10.000 anni fa, le cui impronte risultano ancora perfettamente conservate lungo un tratto costiero nei pressi di Alghero.