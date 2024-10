Cor 13 ottobre 2022 Ritorno al Sunday Baseball Party a Maria Pia Appuntamento domenica 16 ottobre presso i campi di via Emilia e via Tramontana per una giornata di puro divertimento capace di consegnare ai libri anche la stagione di Baseball e Softball 2022



ALGHERO - A grande richiesta si rinnova sui campi della Catalana e delle Tigri Alghero il torneo amatoriale open di “Slow Pitch”, un gioco a metà strada tra il softball e il baseball che – considerati i ritmi “lenti” – consente una partecipazione ampia priva di controindicazioni particolari, legate all’età o ad una perfetta forma fisica. Il torneo algherese alla sua sesta edizione e nonostante gli anni continua a riscuotere molto successo tra gli appassionati del batti e corri isolano, merito della formula che mette in primo piano lo stare insieme e la voglia di incontrarsi in una giornata di festa, e in secondo piano il lato puramente agonistico.



La manifestazione grazie ad una fortunata intuizione avuta dai dirigenti algheresi, si disputa in forma compressa, in un giorno, considerata la possibilità di sfruttare tre campi ricavati sui diamanti della città, situati in regione Maria Pia presso le strutture sportive in concessione alle società ASD Catalana Baseball e ASD Tigri Baseball; società che in continuità con le linee tracciate dal progetto Alghero anno zero seguitano a collaborare nell’ottica della diffusione del Baseball e del Softball in città.



Anche quest’anno come per le edizioni precedenti i numeri sono da record, con dieci squadre ai nastri di partenza e più di duecento partecipanti iscritti, con presenze registrate da: Olmedo, Cagliari, Iglesias, Sassari, Orgosolo, Nuoro, Trento e Alghero; una moltitudine di appassionati che prenderà parte alle gare e al pranzo che verrà organizzato in campo a margine delle partite, grazie al prezioso e insostituibile apporto del gruppo di volontari delle società che organizzano l’evento e del main sponsor della manifestazione Agenzia Cosmo Immobiliare, che anche quest’anno ha voluto dare fiducia al torneo algherese e investire nello sport.