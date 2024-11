S.A. 30 ottobre 2022 Fermo pesca riccio: indagine di mercato L´Agris Sardegna ha indetto una indagine di mercato, per raccogliere le adesioni dei pescatori professionali subacquei autorizzati e interessati a partecipare al piano di monitoraggio scientifico sugli effetti del fermo pesca del riccio di mare e ad attività sperimentali, di monitoraggio e recupero ambientale



CAGLIARI - L’Assessorato regionale dell’Agricoltura comunica che con Deliberazione della Giunta regionale n. 31/2 del 13 ottobre 2022, sono state approvate le nuove direttive sulle modalità di coinvolgimento degli operatori interessati dal fermo della pesca del riccio di mare (pescatori professionali subacquei autorizzati e relativo personale imbarcato sulle unità di appoggio) in attività sperimentali di monitoraggio e recupero ambientale e i relativi criteri e le modalità di attribuzione di un compenso per lo svolgimento di tali attività, le prescrizioni in caso di prelievo involontario, le eventuali sanzioni in caso di violazioni della norma, e inoltre il piano di monitoraggio scientifico sugli effetti del fermo pesca.



In relazione a quanto deliberato, l’Agenzia Agris Sardegna ha indetto una indagine di mercato, per raccogliere le adesioni dei pescatori professionali subacquei autorizzati e interessati a partecipare al piano di monitoraggio scientifico sugli effetti del fermo pesca del riccio di mare e ad attività sperimentali, di monitoraggio e recupero ambientale. La prima scadenza per la presentazione delle domande è fissata per le ore 24.00 di lunedì 7 novembre 2022.