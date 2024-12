Cor 20 novembre 2022 «Bella pagina per Alghero, peccato le assenze» «Oggi una bella pagina per Alghero e il volontariato, con una manifestazione pacifica e propositiva, per la nostra città. Unica cosa che dispiace, l’assenza in toto dell’amministrazione comunale»







«Ora occorre definire da parte della Provincia una procedura che assicuri il mantenimento dello status quo: cioè l’immobile a uso della Misericordia. È ormai acclarato dalla giurisprudenza che gli enti pubblici non possano avere come unico obiettivo e criterio discriminante quello dell’interesse economico in senso stretto, ma essi, in quanto enti a fini generali, orientano la loro azione a favore dello sviluppo delle comunità di riferimento» sottolineano compatti i gruppi di opposizione in consiglio comunale ad Alghero.



«Da ciò discende che anche la possibilità della concessione in comodato gratuito di beni di proprietà degli enti locali deve considerarsi legittima qualora l'ente dimostri il perseguimento dell'effettivo interesse pubblico, che risulti equivalente o addirittura superiore rispetto a quello meramente economico. La legittimazione di concessioni gratuite di beni pubblici è poi rafforzata dalla presenza della non lucratività dello scopo in capo al soggetto utilizzatore dei beni. Insomma, non c'è motivo perché non si arrivi alla definizione a favore della Misericordia. Oggi una bella pagina, con una manifestazione pacifica e propositiva, per la nostra città. Unica cosa che dispiace, l'assenza in toto dell'amministrazione comunale» chiudono i rappresentanti dei gruppi consiliari di opposizione, Per Alghero, Futuro Comune, Sinistra in Comune e Partito Democratico Alghero.