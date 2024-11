G.P. 23 gennaio 2023 Prezzi case in crescita in Provincia Sassari



Con la fine del 2022 si attende con interesse di sapere come cambierà il mercato immobiliare nei prossimi mesi: i prezzi delle case nella provincia di Sassari sono i più alti di tutta l´isola