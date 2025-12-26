 Skin ADV
Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroCronacaCronaca › Camion in fiamme all´ingresso della Conad
Cor 10:58
Camion in fiamme all´ingresso della Conad
Immediato l´intervento degli agenti della polizia locale di Alghero e dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza la strada: circolazione veicolare chiusa sulla via XX Settembre. Fiamme dall'impianto frenante: panico tra gli abitanti: immagini
Camion in fiamme all´ingresso della <i>Conad</i>

ALGHERO - In fiamme l'impianto frenante del camion diretto alla Conad di Via XX Settembre ad Alghero. Questa mattina intorno alle 7.45, la squadra del distaccamento di Alghero è intervenuta per un incendio del mezzo pesante: mentre era ancora in movimento,, ha iniziato a prendere fuoco dall’impianto frenante del rimorchio. Il rapido intervento dei pompieri ha fatto sì che le fiamme non si propagassero per tutto il camion. Momenti di panico tra gli abitanti, per lo scoppio dei pneumatici, andando ad inclinare il rimorchio con il peso del carico. Non si registrano feriti. Sul posto gli agenti della polizia locale che hanno chiuso la circolazione veicolare.

Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
26/12/2025
Libreria allagata e scantinati inagibili
E´ la sorpresa di Natale per la Libreria Cyrano di Alghero: per la seconda volta in due settimane l´intervento dei vigili del fuoco. L´appello urgente al comune, finora poco presente: il problema era noto da tempo
26/12/2025
Detenuto tenta di strangolare poliziotto
Ennesimo grave episodio di aggressione ai danni di un poliziotto in servizio presso la Casa circondariale di Bancali, a Sassari: la denuncia del sindacato
24/12Uccide il cane a calci: denunciato ad Oliena
8/12«Bande di delinquenti da fermare subito»
8/12Pestato sotto casa dal branco
3/12Emigrato sardo malato rientra a casa
2/12Protesta ad Alghero contro l´assalto eolico
26/11Cade sugli scogli, arriva l'elicottero
25/11Alguer contro la violenza sulle donne
26/11In Largo Guillot sit-in per Michela Fiori
22/11Esplosione a Olbia in Piazza Mercato
19/11100mila euro di truffe telematiche. Indagini ad Alghero: denunciati
« indietro archivio cronaca »
27 dicembre video
Mario Bruno: Si rafforzi l´esecutivo
27 dicembre
Alghero una città sempre più fantasma
26 dicembre
Libreria allagata e scantinati inagibili



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2025 Mediatica SRL - Alghero (SS)