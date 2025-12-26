Cor 10:58 Camion in fiamme all´ingresso della Conad Immediato l´intervento degli agenti della polizia locale di Alghero e dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza la strada: circolazione veicolare chiusa sulla via XX Settembre. Fiamme dall'impianto frenante: panico tra gli abitanti: immagini



ALGHERO - In fiamme l'impianto frenante del camion diretto alla Conad di Via XX Settembre ad Alghero. Questa mattina intorno alle 7.45, la squadra del distaccamento di Alghero è intervenuta per un incendio del mezzo pesante: mentre era ancora in movimento,, ha iniziato a prendere fuoco dall’impianto frenante del rimorchio. Il rapido intervento dei pompieri ha fatto sì che le fiamme non si propagassero per tutto il camion. Momenti di panico tra gli abitanti, per lo scoppio dei pneumatici, andando ad inclinare il rimorchio con il peso del carico. Non si registrano feriti. Sul posto gli agenti della polizia locale che hanno chiuso la circolazione veicolare.



