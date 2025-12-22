 Skin ADV
Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroSpettacoloConcerti › Galà lirico di Capodanno al Teatro di Alghero
Cor 17:30
Galà lirico di Capodanno al Teatro di Alghero
Giovedì 1° gennaio alle 20.30, al Teatro Civico di Alghero arriva il Galà lirico di Capodanno per celebrare l’importante ricorrenza con “Un brindisi al 2026 in musica”. Sul palcoscenico del “Gavino Ballero” saranno protagonisti il soprano sassarese Francesca Sassu e il tenore Valerio Borgioni
Galà lirico di Capodanno al Teatro di Alghero

ALGHERO - Un augurio in musica che unisce tradizione e accessibilità, qualità artistica e spirito di festa nel segno della grande lirica italiana. Giovedì 1° gennaio alle 20.30, al Teatro Civico di Alghero arriva il Galà lirico di Capodanno per celebrare l’importante ricorrenza con “Un brindisi al 2026 in musica”. Sul palcoscenico del “Gavino Ballero” saranno protagonisti il soprano sassarese Francesca Sassu e il tenore Valerio Borgioni, interpreti di consolidata esperienza e volti noti al pubblico locale e nazionale. L’accompagnamento al pianoforte è affidato al maestro algherese Riccardo Pinna, mentre la direzione artistica è del maestro Irene Dore.

Il repertorio attraverserà alcune delle pagine più celebri della lirica italiana e internazionale, offrendo al pubblico un percorso musicale accessibile e coinvolgente, capace di coniugare qualità artistica e spirito celebrativo. Inserito nel cartellone “Echi Armonici” dell’associazione Contrapunctum ETS e promosso dall’associazione Ars Aurelia, il Galà Lirico di Capodanno rappresenta uno degli appuntamenti di maggiore rilievo del Cap d’Any de l’Alguer voluti dalla Fondazione Alghero e il Comune di Alghero. Francesca Sassu si è affermata negli ultimi anni per una carriera che unisce attività teatrale e concertistica, distinguendosi per eleganza vocale e sensibilità interpretativa. Valerio Borgioni è oggi tra i tenori italiani più apprezzati della sua generazione, regolarmente impegnato nei principali teatri lirici italiani e internazionali.

Il concerto, a ingresso gratuito, si inserisce nella tradizione italiana dei Galà lirici di Capodanno, appuntamenti simbolici che affidano alla musica d’opera il compito di celebrare le festività e la cultura nazionale. «Portare questo format ad Alghero significa rafforzare il ruolo della città come luogo di produzione e diffusione culturale – ha affermato Irene Dore – valorizzando il Teatro Civico come spazio di incontro tra pubblico, artisti e territorio, e promuovendo laddove possibile le professionalità artistiche locali». L’ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria sul sito Boxol o alla Tabaccheria D’Apello. Per informazioni rivolgersi ad arsaureliacultura@gmail.com.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
16:26
Estudi Polifònic, concerto di fine anno
Si avvia alla conclusione la 29esima edizione di Estudi Polifònic, il programma di concerti curato dal Coro Polifonico Algherese: Domenica 28 dicembre, grande concerto di fine anno nella Cattedrale di Santa Maria ad Alghero
19:38
Max Pezzali, bus-navetta a Sassari
Sassari si prepara per Capodanno in piazza con Max Pezzali. Il piano del Comune per accogliere il grande pubblico in totale sicurezza: Piazzale Segni zona rossa
23/12/2025
Olbia, navette gratuite per il capodanno
L´amministrazione comunale invita pertanto anche il pubblico di Olbia che non utilizza abitualmente il trasporto urbano a parcheggiare le auto in sicurezza e godersi il concerto di Mengoni e Lazza senza pensieri con le navette gratuite
22/12/2025
Belcanto Christmas Party al Civico di Sassari
Il 27 dicembre in scena il Galà lirico natalizio con il soprano Nikoletta Hertsak e il baritono caratterista Matteo Torcaso
24/1229, 30, 31 dicembre: gli artisti del Cap d´Any
22/12Concerti a sorpresa di Mauro Uselli ad Alghero
22/12Successo per la SixSeasons Band ad Alghero
18/12Raimondo Dore in concerto a Villanova Monteleone
20/12Nadal en Polifonia ad Alghero
19/12Alguer Summer Festival: ad agosto lo spettacolo del K-pop
19/12Grande pubblico per l´omaggio a Pasqual Gallo
17/12Canti di luce al Comunale di Sassari
19/12Tazenda, Dettori e Orchestra Jazz a Castelsardo
17/12Porto Torres Music con i Gemelli Diversi
« indietro archivio concerti »
27 dicembre
Camion in fiamme all´ingresso della Conad
27 dicembre video
Mario Bruno: Si rafforzi l´esecutivo
27 dicembre
Alghero una città sempre più fantasma



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2025 Mediatica SRL - Alghero (SS)