Un Albero speciale dedicato a Tommy

Cor 9:02



ALGHERO - Luce al Natale a Porta Terra con l'Albero realizzato con le splendide decorazioni create dai ragazzi dell'associazione "Il mio amico speciale", nei laboratori degli scorsi anni, insieme a Tonino Serra ed i collaboratori Dolores e Davide Meloni. Quest’edizione avrà un significato ancora più profondo: l’albero è infatti dedicato all'indimenticabile Tommy, il giovanissimo ragazzo prematuramente scomparso, amico e compagno di percorso di tanti giovani che continua a vivere nei loro cuori. Insieme a Doriana Caria, ai genitori di Tommy, ai ragazzi ed agli educatori, presente il sindaco di Alghero, Raimondo Cacciotto con le assessore Maria Grazia Salaris e Raffaella Sanna.