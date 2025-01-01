Alguer.it
Cor 9:02
Un Albero speciale dedicato a Tommy
A Porta Terra realizzato il tradizionale Albero di Natale nel segno della condivisione e comunità educante. Splendide e luminose le decorazioni create da Tommy con i ragazzi dell´associazione "Il mio amico speciale"
Un Albero <i>speciale</i> dedicato a <i>Tommy</i>

ALGHERO - Luce al Natale a Porta Terra con l'Albero realizzato con le splendide decorazioni create dai ragazzi dell'associazione "Il mio amico speciale", nei laboratori degli scorsi anni, insieme a Tonino Serra ed i collaboratori Dolores e Davide Meloni. Quest’edizione avrà un significato ancora più profondo: l’albero è infatti dedicato all'indimenticabile Tommy, il giovanissimo ragazzo prematuramente scomparso, amico e compagno di percorso di tanti giovani che continua a vivere nei loro cuori. Insieme a Doriana Caria, ai genitori di Tommy, ai ragazzi ed agli educatori, presente il sindaco di Alghero, Raimondo Cacciotto con le assessore Maria Grazia Salaris e Raffaella Sanna.
