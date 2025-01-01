Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziesardegnaOpinioniSocietàSul fine vita la Sardegna non arretri
Silvio Lai 16:48
L'opinione di Silvio Lai
Sul fine vita la Sardegna non arretri
<i>Sul fine vita la Sardegna non arretri</i>

La decisione del Consiglio dei ministri di impugnare la legge sul fine vita approvata dal Consiglio regionale della Sardegna è un atto grave, che va oltre il conflitto istituzionale. È come se il Governo Meloni pretendesse di decidere come ciascuno di noi debba vivere e morire, negando alle persone il diritto fondamentale all’autodeterminazione e alla dignità negli ultimi momenti della propria vita. La legge sarda nasce da un percorso serio, condiviso, rispettoso delle sentenze della Corte costituzionale e delle linee già tracciate in diverse regioni. Non si sostituisce allo Stato, non crea nuovi diritti, ma garantisce procedure e tutele per evitare che cittadini e famiglie soffrano nell’abbandono istituzionale. Il Governo sceglie invece la strada dello scontro ideologico, trasformando una questione di umanità in un terreno di propaganda. È un errore politico e morale. Come Partito Democratico della Sardegna difenderemo in ogni sede il principio che la vita e la morte non possono essere oggetto di imposizione da parte di un esecutivo che rifiuta di affrontare il tema a livello nazionale. Difenderemo la Sardegna, la sua autonomia legislativa e, soprattutto, la libertà delle persone. La dignità non si impugna. Si tutela.

*segretario Pd Sardegna
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
18/11Ethno’s dedica il weekend alle donne
7/11Alghero invecchia e non così bene
6/11Alghero festeggia la sua centenaria
22/10«Nascite in calo, servono strategie mirate»
11/10Ad Alghero il Patto Educativo Digitale per bimbi
11/10In centro a Sassari l´Urban Living Lab
19/9Palazzo Ducale si illumina di blu per la pace
8/9Dialogo tra Arte e Pace con Spadaro e Pistoletto
8/9Le 10 regole per l’utilizzo del bene più prezioso
30/8San Michele, appello al Vescovo
« indietro archivio società »
18 novembre
Addio Tommy, Alghero incredula
21 novembre
Cimitero, precipita la situazione: sciopero
21 novembre
Acquedotto Bidighinzu a pieno regime



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2025 Mediatica SRL - Alghero (SS)