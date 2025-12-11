Cor 20:26 Tennis Rodeo, vittorie per Boemo e Cilliano Ultimo torneo dell´anno sui campi del Tc Alghero. La Coppa Città di Alghero, torneo Rodeo di Quarta categoria, ha visto le vittorie di Enrico Boemo e Laura Cilliano, entrambi tesserati per il circolo ospitante



ALGHERO - Ultimo torneo dell'anno sui campi del Tc Alghero. La Coppa Città di Alghero, torneo Rodeo di Quarta categoria, ha visto le vittorie di Enrico Boemo e Laura Cilliano, entrambi tesserati per il circolo ospitante. Nella finale del singolare maschile, Boemo ha superato 5-3, 4-1 Aldo Spano (Ipertennis Sassari). Il tabellone femminile ha visto il successo di Cilliano, che nel match decisivo ha regolato 4-1, 4-0 Nicolina Mariani (JuniorTennis Stintino).