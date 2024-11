Cor 7 febbraio 2023 Campionati Italiani Lifesaving, bene il algheresi Salvatore Ciancilla, Lorenzo Saba, Gabriele Cocco, Giorgio Gianorso, hanno migliorato notevolmente i loro personali. Ottima la prestazione, nella gara in staffetta 4x50 ostacoli, col tempo di 1’51.84, a soli 3’’ dal podio



ALGHERO - Grande soddisfazione per tutta la squadra dei quattro nuotatori algheresi che hanno partecipato ai Campionati italiani di Salvamento. La competizione svoltasi a Riccione dal 1 al 5 febbraio ha visto la partecipazione di oltre 1200 atleti provenienti da tutta Italia. Salvatore Ciancilla, Lorenzo Saba, Gabriele Cocco, Giorgio Gianorso, hanno migliorato notevolmente i loro personali. Ottima la prestazione, nella gara in staffetta 4x50 ostacoli, col tempo di 1’51.84, a soli 3’’ dal podio. Prossimo appuntamento i Campionati estivi con le gare a mare.