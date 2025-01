video S.A. 27 marzo 2023 Nord Isola si mobilita in 4 tappe

Ad Alghero sit-in il 3 aprile Agli Stati Genrali di stamane discusse le ragioni della manifestazione e i contenuti della piattaforma programmatica per ottenere un piano straordinario che promuova i contenuti del Patto per lo sviluppo della Provincia di Sassari. Quattro sit-in nei luoghi simbolo delle incompiute. Le parole di Conoci







L'11 aprile a Porto Torres si parlerà di industria ed energia, il 17 aprile a Ozieri saranno affrontati i temi socio-assistenziali-sanitari e il 24 aprile a Pattada si parlerà di opere strategiche e sicurezza del territorio. All'incontro hanno partecipato la Provincia di Sassari, L’Università di Sassari, le parti sociali e datoriali, gli attori economici e istituzionali del territorio e i sindaci del nord ovest della Sardegna. In allegato alcuni stralci delle dichiarazioni del sindaco di Alghero, Mario Conoci. ALGHERO - Questa mattina a Sassari la convocazione degli Stati Generali del Territorio, organizzati dalla Provincia di Sassari, la Rete Metropolitana del Nord Sardegna e il Tips [ LEGGI ]. Sono state discusse le ragioni della manifestazione e i contenuti della piattaforma programmatica per ottenere un piano straordinario che promuova i contenuti del Patto per lo sviluppo della Provincia di Sassari.Dopo l’incontro di oggi, sono previste quattro manifestazioni con sit-in nei luoghi simbolo delle incompiute, per sollecitare il governo regionale e nazionale a intervenire sulla soluzione di una lista di priorità finanziate ma ancora incompiute. La prima manifestazione si terrà il 3 aprile ad Alghero, e affronterà il tema dei trasporti, della mobilità e delle reti.L'11 aprile a Porto Torres si parlerà di industria ed energia, il 17 aprile a Ozieri saranno affrontati i temi socio-assistenziali-sanitari e il 24 aprile a Pattada si parlerà di opere strategiche e sicurezza del territorio. All'incontro hanno partecipato la Provincia di Sassari, L’Università di Sassari, le parti sociali e datoriali, gli attori economici e istituzionali del territorio e i sindaci del nord ovest della Sardegna. In allegato alcuni stralci delle dichiarazioni del sindaco di Alghero, Mario Conoci. Guarda e condividi il video su Alguer.tv