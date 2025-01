S.A. 27 marzo 2023 Alghero unita agli Stati Generali

«Serve svolta per Nord ovest» Mobilitazione dei sindaci per un “Patto per lo sviluppo del nord ovest” che propone soluzioni e strategie di rilancio. Consiglio comunale di Alghero convocato in forma aperta a Sassari



ALGHERO - Questa mattina il Consiglio comunale di Alghero è convocato in forma aperta a Sassari in occasione degli Stati generali per lo Sviluppo e il Lavoro. Dal documento unitario alla base della manifestazione con le parti sociali, sindacali e imprenditoriali del territorio emerge la necessità di una «svolta vera, decisa e immediata. Una svolta nelle politiche, a partire da quelle per lo sviluppo e per il lavoro».



Strategie che sono state controfirmate nero su bianco nel dicembre del 2021 a Nule da tutti i sindaci e gli amministratori, che lunedì saranno presenti in fascia, per dare gambe ad una vera e propria mobilitazione atta a ribadire i contenuti del “Patto per lo sviluppo del nord ovest”. Un Patto che concretizza un percorso di sviluppo, che propone soluzioni, e le strategie di rilancio per favorire percorsi condivisi di sviluppo integrato locale, di promozione del lavoro e dell’occupazione.