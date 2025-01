S.A. 5 aprile 2023 «Tore Burruni esempio per nuove generazioni» Stamane la prima di una serie di conferenze dedicate al campione mondiale algherese organizzate dall’Associazione APS Tore Burruni. Gli appuntamenti si concluderanno con una mostra fotografica il 28, 29 e 30 di Aprile 2023



ALGHERO - Questa mattina si è svolta una conferenza presso l’Istituto A.Roth di Alghero, dove il sindaco Mario Conoci ha sottolineato l'esempio e la caparbietà del grande pugile algherese Tore Burruni. Si tratta della prima di una serie di conferenze dedicate al campione mondiale algherese organizzate dall’Associazione APS Tore Burruni. «Insieme a tanti altri pugili, fa parte della storia sportiva e dell’identità di Alghero, è stato un esempio per tante generazioni e vogliamo che continui ad esserlo per quelle future» ha sottolineato il sindaco, presente insieme al presidente del Consiglio regionale Sardo, Michele Pais, davanti a numerosi studenti e professori. Gli appuntamenti si concluderanno con una mostra fotografica il 28, 29 e 30 di Aprile 2023.