Cor 11:12 23 aprile del 1965, Burruni sul tetto del mondo Il sindaco di Alghero Raimondo Cacciotto ricorda con queste parole l´anniversario della conquista del titolo mondiale di Tore Burruni, il 23 aprile del 1965



ALGHERO - «Il 23 aprile del 1965, sessant’anni fa, Tore Burruni diventava Campione del Mondo di pugilato. Quando il campione del mondo era uno solo, Burruni era e resta il Campione, Campió del món per gli algheresi. La sua storia sportiva e umana è stata formidabile, un esempio che ancora oggi resta a testimoniare i valori dello sport e della crescita sociale che esso può rappresentare. Quella notte a Roma, mentre Burruni sconfiggeva Pone Kingpetch tutta Alghero si è sentita partecipe di una conquista, interprete di una pagina indimenticabile della nostra storia. Una notte leggendaria, il “piccolo pugile che fece grande l’Italia”, è diventato l’orgoglio di una comunità intera e della sua identità. Rivedere i filmati Rai della telecronaca di quel fantastico incontro, sentire i consigli in algherese al suo angolo, vedere la folla immensa che lo riceve in aeroporto e in città: sono momenti scolpiti a caratteri cubitali nel cuore di ogni algherese che ha vissuto quell’epoca e restano vivi ancora grazie alla forza di un Campione le cui gesta sportive e le doti umane sono ancora vive in tutti noi. Grazie Tore». Il sindaco Raimondo Cacciotto ricorda con queste parole l'anniversario della conquista del titolo mondiale di Tore Burruni, il 23 aprile del 1965.



Nella foto: la recente presentazione del libro sul Campione algherese