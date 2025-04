Cor 14:02 Andrea Aroni conquista il titolo italiano Il pugile sassarese Andrea Aroni conquista il titolo italiano, Mascia si congratula «Il tuo successo è un esempio perché è figlio di passione, dedizione e sacrifici»



SASSARI - «Il tuo successo è figlio di una grandissima passione, di una straordinaria dedizione e di incredibili sacrifici, perciò vale ancora di più, anche come esempio per i più giovani e per chiunque voglia avvicinarsi al pugilato e allo sport in generale». Così il sindaco di Sassari, Giuseppe Mascia, in un messaggio scritto stamattina al pugile sassarese Andrea Aroni, che ieri a Porto Torres ha conquistato il titolo italiano dei supermedi.



«Caro Andrea, desidero congratularmi a nome mio personale, dell’amministrazione comunale e di tutta la città di Sassari per lo straordinario risultato che hai conquistato ieri sera», è l’incipit del messaggio inviato da Mascia ad Aroni, «rinviando ai prossimi giorni un incontro a Palazzo Ducale assieme al tuo maestro Maurizio Muretti per darmi l’opportunità di congratularmi di persona», ha poi annunciato il sindaco.



«L’augurio è che in un futuro prossimo tu e gli altri talenti della boxe sassarese possiate competere per i titoli più prestigiosi a casa vostra», ha scritto ancora su WhatsApp Giuseppe Mascia. «Come amministratori siamo impegnati a offrire a tutte le discipline sportive una casa adeguata, uno spazio dove potersi allenare al meglio e poter far crescere il movimento – ha spiegato – e allo stesso tempo siamo impegnati a creare gli spazi adatti a ospitare manifestazioni sportive di livello nazionale e internazionale».