Cor 30 maggio 2023 Gli auguri di Pais a tutti i nuovi sindaci Porte aperte nella Lega per costruire una squadra vincente per le regionali. «Ringrazio tutti i cittadini che hanno dato fiducia alla Lega, ai suoi candidati sotto il suo simbolo e presenti anche nelle liste civiche in tutto il territorio regionale. E ringrazio tutti i candidati, gli iscritti e i militanti»



CAGLIARI - «Auguri di buon lavoro ai neo Sindaci che sono stati eletti ieri in Sardegna e che da oggi avranno l'onore di rappresentare la propria comunità mettendo a frutto capacità ma soprattutto passione e impegno. Un ruolo di questi tempi, certo, duro ma al tempo stesso bellissimo e di grandi soddisfazioni, come solo l'impegno sociale sa dare» è l'augurio che il Presidente del Consiglio regionale e coordinatore regionale della Lega Michele Pais rivolge a tutti gli amministratori sardi eletti. «Il risultato elettorale certifica le previsioni della vigilia: il preoccupante astensionismo e una grande caratterizzazione territoriale di una competizione in cui il radicamento dei singoli candidati prevale rispetto all'aspetto politico. Vincono gli amministratori, i Sindaci, il campo largo non ha sfondato, e il centrodestra separato proprio per le dinamiche territoriali non riesce ad esprimere la forza che gli è propria in competizioni più politiche» commenta Pais.



«Ringrazio tutti i cittadini che hanno dato fiducia alla Lega, ai suoi candidati sotto il suo simbolo e presenti anche nelle liste civiche in tutto il territorio regionale. E ringrazio tutti i candidati, gli iscritti e i militanti che si sono prodigati sacrificandosi per questa tornata elettorale non facile proprio per il crescente astensionismo» conclude Michele Pais. «Ora inizia un percorso più marcatamente politico verso le regionali che deve avere come obiettivo quello del rinsaldamento della coalizione attorno alla capacità di valorizzare le tante cose buone fatte nell'azione di governo e concentrandoci esclusivamente su quei punti che dobbiamo concretizzare da qui a fine legislatura e che la gente si aspetta. Per quanto ci riguarda, poi, la Lega è impegnata esclusivamente a lavorare sui temi che interessano alla gente comune, che fatica, che lavora e che ha bisogno di risposte concrete, aprendo la porta a tutti coloro che abbiano slancio civico e merito, valorizzando ogni apporto e contributo dalla società civile a cui guardiamo e ci rivolgamo, per costruire la migliore squadra che sia protagonista e vincente alle prossime elezioni regionali».