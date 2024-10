Cor 17 gennaio 2024 Pescatori sempre più scontenti

Mulas (Udc) convoca il Parco Pressing totale sul management dell'Area Marina Protetta Capo Caccia-Isola Piana. Pescatori sempre più scontenti delle restrizioni imposte dal Parco. Prevista per oggi (giovedì) la riunione della competente Commissione consiliare



Quarter è stata convocata la commissione consiliare Area Marina Protetta per dibattere del nuovo disciplinare 2024. Ai lavori di commissione consiliare saranno presenti gli operatori dell'Associazione Pescatori della Riviera del Corallo, scontenti delle pesanti restrizioni imposte dal Parco. L'invito è rivolto anche alle associazioni turistiche che accompagnano i turisti a Capo Caccia e all'associazione Sub che svolgono immersioni in area protetta. Il presidente Christian Mulas ha convocato in commissione consiliare anche il Cda di Casa Gioiosa presieduto da Raimondo Tilloca ed il direttore Mariano Mariani. Nelle scorse settimane il delicato tema aveva generato una fortissima polemica tra lo stesso Tilloca e il presidente della commissione Ambiente Mulas, che aveva apertamente parlato «di una situazione sull’orlo di una crisi di nervi da parte della dirigenza del parco» [Dem, Mimmo Pirisi, che aveva chiesto di «non prendere più in giro i pescatori algheresi».



