Mimmo Pirisi convoca la direzione Dem

ALGHERO - Mimmo Pirisi (nella foto) chiama a raccolta la direzione cittadina del partito democratico di Alghero estendendo l'invito anche al segretario regionale Piero Comandini ed ai membri locali della direzione regionale, Giuliano Spanedda, Mario Bruno e Mario Salis, per la giornata di venerdì 26 gennaio (ore 18.30) presso la sede in via Mazzini 99. All'ordine del giorno l'avvio delle operazioni di campagna elettorale in previsione delle elezioni del 25 febbraio e l'organizzazione delle presentazioni pubbliche dei candidati alla carica di presidente, Alessandra Todde, e quella di consigliere indicato dal circolo algherese, Paolo Bellotti.