G.P. 28 gennaio 2024 Regionali: quattro candidati e 25 liste



Elezioni in Sardegna 2024: data, candidati e come si vota alle regionali. In Sardegna si voterà con un turno unico, con possibilità di voto disgiunto. Domenica 25 febbraio 2024 gli elettori potranno andare ai seggi dalle ore 6.30 della mattina fino alle ore 22