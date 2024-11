Cor 13 febbraio 2024 Nichi Vendola sbarca a Olbia: le tappe Il Presidente di Sinistra Italiana sarà in Sardegna da giovedì a sostegno delle liste di Alleanza Verdi e Sinistra e della candidata alla Presidenza della Regione Sardegna Alessandra Todde. Le tappe



OLBIA - Il Presidente di Sinistra Italiana, On. Nichi Vendola, sarà in Sardegna dal giorno 15 febbraio al 18, a sostegno delle liste di Alleanza Verdi e Sinistra e della candidata alla Presidenza della Regione Sardegna Alessandra Todde. Il giorno 15 è previsto l’arrivo all’aeroporto di Olbia alle ore 17, alle ore 19 si terrà un incontro con il comitato elettorale della lista Alleanza Verdi e Sinistra del collegio di Olbia Tempio. Venerdì 16 alle ore 12 incontrerà i lavoratori del settore Cultura presso il Nuraghe Su Mulinu nel Comune di Villanovafranca, durante la visita sarà accompagnato dal Sindaco Matteo Castangia, candidato per il collegio Medio Campidano nella lista Alleanza Verdi e Sinistra.



Alle ore 18 del 16, si terrà a Nuoro la presentazione della lista Alleanza Verdi e Sinistra, presso la sala convegni Unifidi in Galleria Emanuela Loi, saranno presenti i candidati, interverranno Francesco Muscau (Europa Verde) e Christian Locci (Segretario Regionale Sinistra Italiana), chiuderà Nichi Vendola che dialogherà con Antonella Chirigoni (Presidente Sinistra Italiana Sardegna).



Sabato 17 Nichi Vendola visiterà il sugherificio Molinas alle ore 11, alle ore 12.30 incontrerà il comitato in difesa dell’Ospedale di Tempio all’ingresso del nosocomio Paolo Dettori. Il pomeriggio del 17, alle ore 18, incontro pubblico presso il Teatro del Carmine a Tempio Pausania. Domenica 18 in mattinata Incontro con studenti e gruppo attivisti LGBTQ+, si toccheranno i temi della scuola, diritti, carriera Alias, dimensionamento scolastico. Alle ore 18 di domenica 18, Incontro-dibattito con Alessandra Todde in Piazza Regina Margherita, in caso di maltempo l’incontro si terrà presso l’Hotel President in via Principe Umberto. Modera Augusto Ditel (giornalista, ex caposervizio politica della Nuova Sardegna, ex direttore Gazzetta di Reggio Emilia).