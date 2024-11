Cor 17 febbraio 2024 A Sassari arriva anche il Ministro Giorgetti uovi big per la Lega in Sardegna a sostegno dei candidati alle elezioni in programma nell´isola il prossimo 25 febbraio. A introdurre i lavori il coordinatore regionale della Lega, l´algherese Michele Pais



SASSARI - Nuovi big per la Lega in Sardegna a sostegno dei candidati alle elezioni in programma nell'isola il prossimo 25 febbraio. Dopo Matteo Salvini, sarà la volta di Giancarlo Giorgetti (nella foto), atteso sempre a Sassari. Appuntamento per domenica 18 febbraio ore 17.45, Villino Ricci (via Dante 2). Il Ministro dell’Economia e delle Finanze, politico apprezzato il cui carisma è ampiamente riconosciuto nel contesto parlamentare, parlerà di futuro e prospettive di sviluppo economico della Sardegna. A introdurre i lavori il coordinatore regionale della Lega, l'algherese Michele Pais.