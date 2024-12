S.A. 28 febbraio 2024 L´ultimo spettacolo di Benito Urgu Per il comico sardo sarà il momento del saluto alle scene, senza rammarico e senza lacrime, con la travolgente simpatia che l’ha reso compagno fedele d’infinite serate. Appuntamento all´Auditorium di Cagliari il 5 aprile



CAGLIARI - Una carriera lunga, fatta d’incontri speciali, di riconoscimenti e di applausi; Benito Urgu, fissa un importante appuntamento con i suoi fans, per il prossimo 5 aprile all’Auditorium di Cagliari . Sarà l’occasione attesa per raccontarsi, ripercorrendo i momenti più importanti della sua carriera, con l’ironia e l’intelligenza che l’ha reso noto nel corso degli anni. Oltre sessanta anni di carriera, sette film, quindici fra programmi televisivi e lavori teatrali,tre riconoscimenti e circa un centinaio di incisioni fra 45 giri, LP e musicassette . Questi i numeri dell’ottantacinquenne Benito Urgu, che sceglie di salutare il pubblico in grande stile con l’appuntamento in teatro del prossimo 5 aprile. I giovani avranno modo ci scoprire il mondo di Benito Urgu, i più grandi potranno rivivere una full immersion fra personaggi, canzoni, modi di dire e battute salaci che hanno segnato il ritmo del tempo. Per Benito sarà il momento del saluto alle scene, senza rammarico e senza lacrime, con la travolgente simpatia che l’ha reso compagno fedele d’infinite serate e se la nostalgia dovesse apparire, basterà un applauso per ritrovare il sorriso, sotto i baffi più famosi dell’isola.



Nella foto: Benito Urgu