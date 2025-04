S.A. 17:33 Esperienze D.M.,I ragazzi del web a Cagliari e Sassari Tornano i tre ragazzacci terribili del web con una seconda stagione completamente nuova, nuove esperienze, nuove storie ma un’identica carica di energia



SASSARI - Dopo una prima stagione esaltante, che ha visto "Esperienze D. M." registrare il tutto esaurito in 46 teatri con oltre 50mila spettatori, tornano i tre ragazzacci terribili del web con una seconda stagione completamente nuova, nuove esperienze, nuove storie ma un’identica carica di energia. Unico elemento a non cambiare è il tema portante dello spettacolo, ovvero le storie di sesso con un finale non proprio a lieto fine. Il 3 e il 4 aprile "Esperienze D.M." andrà in scena al Teatro Massimo di Cagliari (ore 21) mentre il 5 aprile sarà al Comunale di Sassari (ore 21) per tre date organizzate da Sardegna Concerti in collaborazione con Ventidieci e Top Agency.



Simone Paciello (Awed), content creator da 2 milioni di followers su Instagram, Riccardo Dose (Dose) 1.600.000 su Instagram e Daniel Daddetta (Dadda) 480mila followers su Instagram, dopo aver conquistato il premio come “spettacolo rivelazione” della scorsa stagione, da ottobre sono tornati dal vivo nei teatri di tutta Italia e sono pronti a conquistare il pubblico dell’Isola con tre imperdibili tappe. Anche in questa nuova tournée si ripeterà il medesimo schema narrativo della prima edizione, ma con storie completamente inedite, nuove esperienze e sorprese inaspettate. Ogni spettacolo, infatti, ha un'atmosfera unica e imprevedibile: Awed, Dose e Dadda si lasciano guidare dall'ispirazione del momento e da una forte e consolidata sinergia creando uno show molto coinvolgente. La seconda Stagione di "Esperienze D. M." è consigliata ai maggiori di 18 anni e fortemente sconsigliata a genitori deboli di cuore.