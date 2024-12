Cor 29 febbraio 2024 Al Verdi la stand up comedy di Eleazaro Rossi Eleazaro farà tappa al Teatro Verdi per una imperdibile tappa del suo ultimo spettacolo “Grande figlio di p*****a”. L’evento è organizzato dalla cooperativa Le Ragazze Terribili in collaborazione con Shining Production



SASSARI - Ritorna in Sardegna la stand up comedy di Eleazaro Rossi: il prossimo 18 ottobre 2024 (ore 21) Eleazaro farà tappa al Teatro Verdi per una imperdibile tappa del suo ultimo spettacolo “Grande figlio di p*****a”. L’evento è organizzato dalla cooperativa Le Ragazze Terribili in collaborazione con Shining Production.



Biglietti in vendita dalle ore 11 di mercoledì 6 marzo, sul circuito TicketOne e nella sede delle Ragazze Terribili in via Roma 144. Costo ingresso: biglietti poltronissima 37,00 euro, poltrona 35,00 euro, palchi 29,00 euro, galleria 25,00 euro. Infoline 079/278275



Grande figlio di p*****a è il terzo spettacolo di Eleazaro, un trattato di umanità e umorismo che procede fermo e sicuro nel solco tracciato dal principe della risata: Totò. Spettacolo in costume – l’artista è travestito da se stesso – e completamente privo di fumi e raggi laser, fatta eccezione per quelli procurati all’interno degli spettatori tramite il soffocamento indotto dall’atarassia.