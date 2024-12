S.A. 4 marzo 2024 Sottorete Alghero: risultati in serie D e Prima Divisione Sconfitta in casa per gli algheresi contro la prima in classifica, la Gymland Oristano, per la 12ª giornata del campionato di Serie D Regionale Maschile. Bene la Prima Divisione: Alghero vincente contro la Silvio Pellico 3P



ALGHERO - Nella giornata del 3 marzo 2024, la squadra della Web Project Sottorete ha affrontato una sfida ardua nella palestra delle scuole medie M. Carta di Alghero, confrontandosi con la prima in classifica, la Gymland Oristano, per la 12ª giornata del campionato di Serie D Regionale Maschile - Girone B. Nonostante un impegno evidente, la squadra di casa ha subito una sconfitta per 0-3, con i parziali di 15/25, 22/25 e 21/25 che dimostrano una crescente resistenza nei set conclusivi. L'allenatore della Web Project Sottorete, Fabio Guido, ha riconosciuto la crescita mostrata dalla squadra rispetto all'incontro di andata, evidenziando una maggiore determinazione e impegno, specialmente negli ultimi due set. «Ce la siamo giocata nonostante giocassimo contro la prima in classifica». Nonostante la sconfitta, l'allenatore Guido rimane ottimista riguardo alle prossime sfide, in particolare l'imminente incontro fuori casa contro la San Giuseppe Virtus.



Positiva, invece, la prestazione in Prima divisione della Sottorete Alghero che ha battuto la Silvio Pellico 3P, chiudendo l'incontro con un convincente 3-0. La partita, giocata sabato 2 marzo alle 16 presso la palestra delle scuole medie M. Carta di Alghero, ha visto la Sottorete imporsi con autorità, registrando parziali di 25/11, 25/9 e 25/10. L'allenatore Enrico Granese ha espresso soddisfazione per il comportamento della sua squadra: «Partita convincente, i ragazzi hanno preso fin da subito le redini della gara. Se la sono giocata bene, un tre a zero che fa capire che i ragazzi ci stanno mettendo testa, si stanno preparando bene per gli scontri diretti più difficili».