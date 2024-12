Cor 19 marzo 2024 Ferrara lancia la petizione per il verde di Alghero «Negli ultimi anni, la città di Alghero ha affrontato una situazione preoccupante riguardante il suo verde pubblico urbano». Ne è convinto Roberto Ferrara (M5s) che lancia una petizione online: #ripiantiamoli



ALGHERO - «Negli ultimi anni, la città di Alghero ha affrontato una situazione preoccupante riguardante il suo verde pubblico urbano. Nonostante le potature periodiche lungo i viali, la mancata sostituzione delle piante abbattute a causa di malattie o altri fattori ha generato gravi conseguenze per l'ambiente cittadino e la qualità della vita dei suoi abitanti. Questa condizione ha determinato un notevole impoverimento del verde pubblico, trasformando i viali che un tempo erano caratterizzati da alberi rigogliosi e ombrosi in spazi spogli e privi di vita. Questa trasformazione non solo ha compromesso l'aspetto estetico delle strade di Alghero, ma ha anche avuto un impatto negativo sull'ambiente urbano nel suo complesso».



Ne è convinto Roberto Ferrara, già consigliere comunale ad Alghero, recentemente candidato alle elezioni regionali sarde col Movimento 5 Stelle. Nel tentativo di sensibilizzare le autorità competenti a preservare il patrimonio arboreo sostituendo le piante abbattute ha lanciato in questi giorni una petizione online sulla piattaforma Change.org dal titolo decisamente eloquente: #ripiantiamoli.



«Chiediamo con fermezza alle autorità competenti di Alghero che si adottino misure concrete per salvaguardare il nostro patrimonio arboreo - puntualizza - sostituendo prontamente le piante abbattute e pianificando strategie a lungo termine per garantire la continuità di questo prezioso elemento del nostro ambiente urbano. Ulteriormente, li esortiamo a prendere sul serio questa richiesta e ad agire senza indugi per promuovere un cambiamento positivo che possa migliorare la vita di tutti i residenti della nostra comunità». Ferrara si dice pronto a sostenere le autorità algheresi competenti in questo importante impegno per la salvaguardia del nostro ambiente e per il benessere della nostra città.