Cor 6 aprile 2024 «Uniti per far crescere Alghero e il territorio» Da Sassari arriva un messaggio forte e chiaro in previsione delle elezioni amministrative di giugno. Marco Tedde e Gavino Mariotti presentano la loro candidatura con tutte le segreterie provinciali del Centrodestra. L´appello al Psd´Az ed il ricordo di Tore Pintus. Le parole di Tedde, candidato sindaco ad Alghero