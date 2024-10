Cor 14 aprile 2024 Alghero, approvato l´ultimo Bilancio La soddisfazione del sindaco: lasciamo conti in ordine e numerosi progetti. Durante la riunione, bocciata con i voti di tutti i colleghi di maggioranza e dei consiglieri di opposizione presenti una risoluzione proposta da Forza Italia



ALGHERO - «Con l'ultimo via libera del Consiglio alla gestione economico-finanziaria, si certifica la correttezza e incisività dell'attività amministrativa, in linea con gli obiettivi di mandato. Rispettati gli equilibri di bilancio, la puntualità nei pagamenti e confermate le previsioni sulle entrate». Così il sindaco Mario Conoci che esprime soddisfazione per il via libera di questa mattina del Consiglio Comunale al Rendiconto 2023 del Comune di Alghero e ringrazia giunta, commissione e uffici per l'importante lavoro portato avanti in questi mesi.



Bilancio che conferma ancora una volta la positiva gestione delle risorse e del bilancio dell’Ente. Il risultato di amministrazione garantisce da un lato di fronteggiare le eventuali emergenze, di rispettare gli impegni già assunti e soprattutto di proseguire con gli investimenti previsti su tutti i settori. Circa 4 i milioni d'avanzo per i quali l'Amministrazione - sulla quota disponibile - ha già predisposto la variazione che consentirà di sbloccare importanti risorse da destinare ai diversi settori.



Previsti 2,1 milioni di euro - come decisivo all'unanimità dal Consiglio comunale - per garantire la piena operatività per il prossimo triennio alla società Alghero In House: si procederà così alla firma nel nuovo contratto di servizio e all'espletamento dei concorsi per dotare la società di personale stabile. «Un risultato decisamente importante e gratificante - conclude il sindaco Mario Conoci - che garantisce la prosecuzione delle numerose opere pubbliche già programmate e libera risorse per nuovi investimenti». Durante la riunione, bocciata con i voti di tutti i colleghi di maggioranza e dei consiglieri di opposizione presenti una risoluzione proposta da Forza Italia.



Nella foto: il consiglio comunale svoltosi ad Alghero