S.A. 19:43 Claudio Piras neo assessore a Porto Torres Piras, imprenditore di 48 anni è nato ad Alghero, ha le deleghe alle Attività produttive e Occupazione. Al suo posto in Consiglio entra il primo dei non eletti Giovanna Manca di Orizzonte Comune



PORTO TORRES - È Claudio Piras il nuovo componente della giunta comunale di Porto Torres. In seguito alla rinuncia all'incarico da parte di Salvatore Frulio per motivazioni personali, il sindaco Massimo Mulas, con il decreto n°13 del 19/06/2025, ha preso atto delle dimissioni dell’ex assessore e provveduto alla ricostituzione del plenum dell’esecutivo dell’Ente nominando come nuovo titolare delle deleghe alle Attività produttive, Politiche del lavoro e dell’occupazione, Formazione professionale, Sicurezza sul lavoro, Pesca, Agricoltura, Artigianato, Personale e Commercio Claudio Piras, già consigliere del gruppo Orizzonte Comune. Piras, imprenditore, nato ad Alghero il 26 luglio del 1976, assume l’incarico con decorrenza immediata. Al suo posto in Consiglio entra il primo dei non eletti. Per cui entra a far parte dell’Assemblea civica Giovanna Manca, nata a Porto Torres il 20 dicembre 1971, esponente del gruppo Orizzonte Comune. Il sindaco e tutta l’Amministrazione comunale si congratulano con Claudio Piras «per il nuovo incarico e danno il benvenuto a Giovanna Manca fra i banchi del Consiglio comunale».



Nella foto: il sindaco Massimo Mulas