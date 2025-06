Cor 16:38 Secal, si sblocca l´impasse: Piras, Idda, Bandinu A distanza di un anno circa dall´insediamento dell´amministrazione algherese ed a sette mesi dal cambio dei vertici nelle partecipate comunali, definita anche la situazione sul nuovo assetto della Secal



ALGHERO - Antonio Piras (Noi RformiAmo Alghero), Giovanni Idda (Partito democratico) Federica Bandinu (Alghero al Centro). A distanza di un anno circa dall'insediamento dell'amministrazione algherese ed a sette mesi dal cambio dei vertici nelle principali partecipate comunali, dovrebbe essere cosa fatta anche per il nuovo assetto della Secal, la società che ad Alghero si occupa di riscossione e gestione patrimoniale delle entrate.



La presidenza sarà affidata ad Antonio Piras, con esperienza diretta nella materia. Al suo fianco ci saranno Giovanni Idda (nella foto), vecchia bandiera di sinistra ad Alghero, già assessore nella giunta Lubrano e oggi dirigente del Partito democratico, e la quota rosa Federica Bandinu seconda dei non eletti nella civica Alghero al Centro, unica lista a non aver piazzato alcun consigliere comunale alle elezioni di giugno nonostante la vittoria di coalizione.