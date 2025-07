Cor 15:13 Reis Sassari, il nuovo bando Le domande dovranno essere presentate dal 2 luglio al 25 luglio, nella sede del Settore Diritti Sociali, Inclusione e Pari Opportunità, in via Zara 2 il lunedì, mercoledì, venerdì, dalle 9 alle 12 e il martedì dalle 15 alle 17, esclusivamente tramite il modulo presente nel sito istituzionale



SASSARI - Pubblicato il nuovo bando per richiedere il Reis, il reddito di inclusione sociale, un contributo economico, condizionato allo svolgimento di un progetto personalizzato d’inclusione attiva, fatta eccezione per i casi di esonero specificati nell’avviso. La Regione Sardegna intende così assicurare il coordinamento con gli altri interventi previsti da norme nazionali ed europee volti a contrastare la povertà e l’esclusione sociale.



Le domande dovranno essere presentate dal 2 luglio al 25 luglio, nella sede del Settore Diritti Sociali, Inclusione e Pari Opportunità, in via Zara 2 il lunedì, mercoledì, venerdì, dalle 9 alle 12 e il martedì dalle 15 alle 17, esclusivamente tramite il modulo presente nel sito istituzionale. Si può inoltrare domanda anche tramite pec, sempre utilizzando lo stesso modulo, all’indirizzo protocollo@pec.comune.sassari.it. Per ricevere il supporto alla compilazione da parte degli operatori sociali di via Zara 2 è necessario munirsi dell’Isee con la relativa Dsu e dell’Iban.



Saranno escluse dalla graduatoria da inviare alla Regione, per la richiesta di finanziamento, le domande incomplete o con dati non corrispondenti all’attestazione Isee pertanto è fortemente consigliato, per la compilazione della domanda, avvalersi del supporto degli operatori del Servizio sociale. Con le nuove linee guida per il triennio 2024-2026 sono state introdotte diverse modifiche, sia ai requisiti di accesso sia al calcolo del beneficio spettante, rispetto a quelle del precedente triennio 2021-2023. La domanda di accesso al Reis deve essere obbligatoriamente preceduta dalla presentazione della domanda di Assegno di inclusione (Adi) nel caso in cui il nucleo richiedente possegga i requisiti di accesso alla misura nazionale.