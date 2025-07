S.A. 9:17 Auto ribaltata a Uri, mistero sugli occupanti La vettura, dopo aver affrontato un incrocio, è finita fuori strada facendo un volo di circa 20 metri e arrestando la sua corsa su un fianco. I Carabinieri, arrivati per primi sul luogo dell’incidente, non hanno trovato nessun occupante



URI - Alle 21.45, la squadra del distaccamento di Alghero, è intervenuta sulla SS127 bis , alle porte dell’abitato di Uri, per un incidente stradale. La vettura, dopo aver affrontato un incrocio, è finita fuori strada facendo un volo di circa 20 metri e arrestando la sua corsa su un fianco. I Carabinieri, arrivati per primi sul luogo dell’incidente, non hanno trovato nessun occupante. La squadra al loro arrivo, ha messo in sicurezza la macchina e l’area interessata. Sul posto i carabinieri per i rilievi e 118.