S.A. 10 maggio 2024 M5S e Progressisti benedicono Cacciotto Sabato la conferenza stampa congiunta del Movimento 5 Stelle e dei Progressisti per presentare la loro alleanza in vista delle elezioni amministrative dell´8 e 9 giugno ad Alghero. Saranno presenti gli onorevoli Desirè Manca e Gianfranco Satta, insieme ai candidati al Consiglio comunale e al candidato Sindaco Raimondo Cacciotto



ALGHERO - Domani, sabato 11 maggio, alle ore 10,30, presso la sala conferenze del Polisoccorso in Via Liguria, si terrà la conferenza stampa congiunta del Movimento 5 Stelle e dei Progressisti per presentare la loro alleanza in vista delle elezioni amministrative dell'8 e 9 giugno ad Alghero.

Saranno presenti gli onorevoli Desirè Manca e Gianfranco Satta, insieme ai candidati al Consiglio comunale e al candidato Sindaco Raimondo Cacciotto. Il Movimento 5 Stelle e i Progressisti hanno deciso di unire le forze per offrire ad Alghero «un progetto politico innovativo, basato su valori condivisi di trasparenza, partecipazione e sviluppo sostenibile. Siamo orgogliosi di sostenere la candidatura di Raimondo Cacciotto, una persona di grande esperienza e integrità, che incarna perfettamente la nostra visione di una città più inclusiva, dinamica e attenta alle esigenze di tutti i cittadini. La nostra alleanza rappresenta una base solida, fondata su un'ideologia progressista comune, che ci permetterà di affrontare con determinazione le sfide che attendono Alghero nei prossimi anni. Siamo convinti che insieme potremo realizzare un cambiamento positivo e duraturo, per costruire una città migliore per tutti» le parole del Movimento.



Nella foto: Roberto Ferrara e Desirè Manca