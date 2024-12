S.A. 29 maggio 2024 Tedde rilancia l´evento identitario: Turismo tutto l´anno ad Alghero E´ Marco Tedde, candidato sindaco della coalizione di centro-destra e sardista a rilanciare un progetto di destagionalizzazione strutturata per la Riviera del Corallo



ALGHERO - «Vogliamo fare turismo tutto l’anno, non limitandoci alla sola stagione balneare. Intendiamo creare le condizioni affinché le opportunità di lavoro aumentino e nuove imprese aprano e crescano capaci di affrontare i nuovi mercati e di rispondere ai nuovi bisogni delle persone. Non uno slogan vuoto, ma il risultato di un lavoro mirato. Questo col fine di avere una città viva e vitale 12 mesi l’anno. Per raggiungere questo obiettivo è indispensabile costruire alternative ad integrazione della stagione balneare, sviluppare nuovi settori, nuovi turismi, valorizzando l'architettura, l’ambiente e le condizioni climatiche, l’eredità catalana, i musei e la cultura, l’archeologia la nostra enogastronomia». E' Marco Tedde, candidato sindaco della coalizione di centro-destra e sardista a rilanciare un progetto di destagionalizzazione strutturata per la Riviera del Corallo.



«La coalizione di centrodestra liberale, sardista e civica ha intenzione di puntare e sviluppare i diversi segmenti del turismo emozionale e creare un Grande Evento identitario, legato all’enogastronomia. Un evento con cadenza annuale da fare nei mesi di spalla che diventi di richiamo a livello nazionale e internazionale. In questo contesto i nostri prodotti dell’enogastronomia dovranno costituire, caratterizzandola, una carta vincente dell’evento. La location potrà essere il Palazzetto dello Sport o il Palatenda, ma anche spazi cittadini. Sarà corroborato da un contorno di eventi anche culturali che arricchiranno l’offerta. I marchi locali del circuito enogastronomico cittadino saranno i protagonisti ed andranno a guidare il visitatore nelle giornate della manifestazione» fa sapere Tedde.



E conclude: «Affinché si radichi nel tessuto cittadino e nei calendari internazionali il grande evento si ancorerà nella storia algherese, non sarà slegato dal nostro passato né calato dall’alto. Sarà strutturato a seguito di un attento studio guidato da una preziosa cabina di regia cui parteciperanno gli stakeholders della città. La Riviera del Corallo dovrà emergere nella manifestazione in tutte le sue bellezze. Il Grande Evento avrà ovviamente necessità di una governance del turismo capace di strutturare un’offerta in grado di sviluppare appieno la competitività del territorio e che privilegi qualità e la sostenibilità.»



Nella foto: Marco Tedde