Riflettori accesi sul comparto pesca

CAGLIARI - Il comparto pesca? Una necessaria e imprescindibile priorità. La salvaguardia delle aree lagunari e la tutela delle attività ittiche sono all’attenzione dell’’assessorato dell’agricoltura e della Giunta regionale - afferma l’assessore Gian Franco Satta -. Le criticità legate ai compendi ittici sono state oggetto di più incontri tematici convocati ad hoc, come nel caso degli interventi di sistemazione delle aree lagunari: un tema importante, che negli ultimi anni è stato trascurato in termini di risorse finanziare necessarie per consentire ai compendi di ottenere la giusta considerazione e rispetto alle scelte su come realizzare gli stessi interventi.



«Pare evidente e funzionale infatti approntare una pianificazione mirata e corretta utile a evitare che gli stanziamenti messi a disposizione per migliorare il funzionamento idraulico di queste aree, rimangano bloccati per anni nei meccanismi dei bilanci regionali. Proprio per questo è in corso un confronto con i Consorzi di bonifica, poiché riteniamo che questi enti possano garantire maggiore rapidità nell’elaborazione dei progetti e nella realizzazione delle opere necessarie per la sistemazione idraulica e ambientale di queste aree - spiega Satta -. Le convenzioni che andremo a firmare consentiranno di attivare un miglior coordinamento tra tutti le istituzioni e ottenere un maggior coinvolgimento di chi vive e lavora nel settore».



Su questi e altri argomenti saranno intensificati i momenti di confronto con tutti i soggetti coinvolti perché la pesca e l’acquacoltura sono attività su cui nella prossima legge finanziaria 2025 saranno concentrate un importante numero di proposte avanzate dall'assessorato all'agricoltura.